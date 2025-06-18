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        Haberler Spor Transfer Onur Bulut, Başakşehir yolcusu! - Futbol Haberleri

        Onur Bulut, Başakşehir yolcusu!

        Beşiktaş'ta forma giyen Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oluyor. Bir süredir süren görüşmelerin ardından iki kulüp Onur Bulut transferi konusunda anlaştı.

        Giriş: 18.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:46
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        Onur Bulut, Başakşehir yolcusu!
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        Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

        HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir FK, Onur Bulut'un transferi için anlaşma sağladı.

        İki kulüp arasında bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

        SEZON RAKAMLARI

        Bu sezon 25 maçta forma giyen Onur Bulut, 619 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol pası verdi.

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