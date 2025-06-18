Onur Bulut, Başakşehir yolcusu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir FK, Onur Bulut'un transferi için anlaşma sağladı.

İki kulüp arasında bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 25 maçta forma giyen Onur Bulut, 619 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol pası verdi.