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Onur Tuna kimdir, nereli ve kaç yaşında? Onur Tuna hayatı

Onur Tuna kimdir soruları magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Yasak Elma ile karşımıza çıkan genç oyuncu diziden ayrılmasının ardından hayranlarını epey bir üzdü. İşte Onur Tuna hakkında bilgiler...

Onur Tuna

Onur Tuna kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Yasak Elma'da Alihan Taşdemir karakteri ile karşımıza çıkan Onur Tuna diziden ayrılarak hayranlarına veda etti. Öte yandan Onur Tuna'nın yeni bir sinema filmiyle döneceği öğrenildi.

ONUR TUNA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın Acın Verdi ve Tıpkı Sen adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın şarkısı vardır.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Filinta dizisinde başarılı oyunculuk performansı sergileyerek başrol oyunculuğu yapan ve Seda Güven ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Onur Tuna kimdir? Onur Tuna ne zaman ve nerede dünyaya geldi, nasıl oyuncu oldu? Detaylar haberimizde…
Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın Acın Verdi ve Tıpkı Sen adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın şarkısı vardır.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı 2011 yılında Atv’de oynamaya başlayan “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırırken, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Menderes Samancılar ile birlikte rol aldı.

2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bi Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filminde rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Onur Tuna (Filinta Mustafa) karakterini canlandırırken; Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi),Damla Aslanalp “Lara Zaharyas”, Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas),Naz Elmas (Azize),Yosi Mizrahi (Esad Paşa),Kayra Şenocak (Hasan),Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

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