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        Haberler Spor Basketbol STBL Onuralp Bitim: Hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum

        Onuralp Bitim: Hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 yenen Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini ve böyle oynadıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        "Hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum"

        Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladıkları Beşiktaş GAİN'i 93-68 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        "HAK ETTİĞİMİZ SKORU ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

        Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onuralp, "Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

        SARUNAS JASIKEVICIUS'UN ATILMASI

        Karşılaşmanın 9. dakikasında başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesine ilişkin konuşan 27 yaşındaki basketbolcu, "Beklemediğimiz bir durumdu. Koçun atılması kötü bir şey ama evimizde olduğumuz için daha motive olduk. Maçı daha da sıkı oynamaya başladık. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında, saha içi ya da saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. O kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var." diye konuştu.

        MIKAEL JANTUNEN: İLK MAÇA GÖRE GELİŞİM GÖSTERDİK

        Fenerbahçe Beko'nun Finlandiyalı basketbolcusu Mikael Jantunen, kaybettikleri ilk maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

        Final serisinde küçük detayların çok önemli olduğuna vurgu yapan Jantunen, "Doğru yönde bir adım attık. Daha iyi oynadık ve seride durumu 1-1'e getirdik. Çok zorlu iki karşılaşma için deplasmana gidiyoruz. Orada galibiyet için daha iyi maçlar çıkarmalıyız. İlk maça göre gelişim gösterdik. Bunun daha da üzerine koymalıyız. Uzun bir sezon oluyor. Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan, oynadığımız oyundan keyif almak ve bunu sonuna kadar götürebilmek." şeklinde görüş belirtti.

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