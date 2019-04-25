Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru’nun talipleri her geçen gün artıyor...

Nijeryalı oyuncuyu sezon başında Everton’dan 800 bin euroya kiralayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, o dönem çok istemelerine

rağmen anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurma konusunda İngiliz kulübünü ikna edememişti. O nedenle Cimbom’un, 21 yaşındaki oyuncu ile seneye de yola devam edebilmesi için Everton ile anlaşma yapması gerekiyor.

Ancak, bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa’nın birçok kulübünün takibinde olan Onyekuru’nun değerinin yükselmesi, İngiliz yöneticilerin de bu oyuncu ile ilgili planlarını değiştirmesine ve bonservis bedelinin yükselmesine neden oldu.

Everton’ın daha önce Onyekuru için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü belirtilirken, Marsilya,

Monaco, Sevilla, Dortmund ve Brugge gibi ekiplerin devreye girmesiyle rakamın 25 milyon euroyu aştığı öğrenildi!