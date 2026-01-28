Opel'den dizel motora bir şans daha

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi

Programın bu haftaki bölümünde Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, sektördeki güncel gelişmeleri ve Alman markanın gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Yantaç'ın canlı yayında verdiği bilgiye göre, Opel cephesine dizel motor geri döndü. Ocak ayından itibaren Astra modelinde dizel motor seçeneği sunmaya başlayan Opel, yıl içinde satışa çıkacak makyajlı Astra'da da dizel motor seçeneğini müşterilerinin beğenesine sunmaya devam edecek.

Öte yandan, Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç'ın yaptığı açıklamaya göre, elektrikli SUV modeller Mokka GSE ve Grandland AWD ise markanın 2026'da satışa sunacağı diğer yeni modeller olacak.

Programın test köşesinde ise bu hafta Renault Duster konuk oldu. Artık Bursa'da üretilen Duster, tüm yönleri ile test sürüşünde incelendi.

OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.