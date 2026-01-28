Habertürk
        Opel'den dizel motora bir şans daha - Otomobil Haberleri

        Opel'den dizel motora bir şans daha

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç konuk oldu. Yantaç'ın canlı yayında verdiği bilgiye göre, Ocak ayından itibaren Astra modelinde dizel motor seçeneği sunmaya başlayan Opel, yıl içinde satışa çıkacak makyajlı Astra'da da dizel motor seçeneğini müşterilerinin beğenesine sunmaya devam edecek. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:57
        Opel'den dizel motora bir şans daha
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi

        Programın bu haftaki bölümünde Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, sektördeki güncel gelişmeleri ve Alman markanın gelecek hedeflerini değerlendirdi.

        Yantaç'ın canlı yayında verdiği bilgiye göre, Opel cephesine dizel motor geri döndü. Ocak ayından itibaren Astra modelinde dizel motor seçeneği sunmaya başlayan Opel, yıl içinde satışa çıkacak makyajlı Astra'da da dizel motor seçeneğini müşterilerinin beğenesine sunmaya devam edecek.

        Öte yandan, Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç'ın yaptığı açıklamaya göre, elektrikli SUV modeller Mokka GSE ve Grandland AWD ise markanın 2026'da satışa sunacağı diğer yeni modeller olacak.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Renault Duster konuk oldu. Artık Bursa'da üretilen Duster, tüm yönleri ile test sürüşünde incelendi.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

