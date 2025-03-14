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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti - Teknoloji Haberleri

        OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

        ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, ABD hükümetinden yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:57
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        OpenAI'den telif haklı kaynaklara erişim talebi
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        NBC News'un haberine göre, OpenAI hükümete, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yapay Zeka Eylem Planı" ile uyumlu bir teklif sundu.

        Hükümete sunulan geniş bir girişimin parçası olarak sunulan teklifte, OpenAI'ın yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişime izin verilmesi talep edildi.

        Teklifte "özgürlük odaklı" bir düzenleyici yaklaşım savunulurken hükümete, ABD'li yapay zeka geliştiricilerini kısıtlayıcı eyalet yasalarına uymaya zorlayan yaklaşımın ortadan kaldırılması çağrısı yapıldı.

        DEEPSEEK ÖRNEK GÖSTERİLDİ

        Teknolojiye daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunulan teklifte, yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımın istihdam yaratacağı, yerel ekonomileri güçlendireceği, ülkenin enerji şebekesini modernize edeceği ve "yapay zekaya hazır bir işgücü" hazırlayacağı vurgulandı.

        Teklifte, ABD'nin yapay zeka konusundaki küresel liderliğine yönelik bir "tehdit" olarak Çinli yapay zeka modeli "DeepSeek" örnek gösterilerek "ABD bugün yapay zeka konusunda liderliğini sürdürürken, DeepSeek, liderliğimizin açık ara olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

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