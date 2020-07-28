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HaberlerTeknolojiMobilOppo A91 Türkiye'de, işte özellikleri ve fiyatı
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Oppo A Serisi'nin yeni modeli A91'i tanıttı

Oppo’nun gizli parmak izli kilit açma özelliği ve yeni ekran içi parmak izi sensörü ile donatılan yeni modeli A91 Türkiye’de satış çıktı. İşte Oppo A91’nin özellikler ve fiyatı...

oppo a91
HABERTURK.COM

Çinli teknoloji markası Oppo yeni akıllı telefon modeli Oppo A91'i Türkiye'de pazara sundu. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan Oppo A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi bulunuyor.

Telefonda yer alan 137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti, bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmaya olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, hareketli ve sallantılı koşullardaki çekimlerde daha temiz ve istikrarlı görüntüler sunuyor.

GİZLİ PARMAK İZLİ KİLİT AÇMA ÖZELLİĞİ

Android 9 tabanlı işletim sistemiyle gelen Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefon, 0.32 saniyede açılabiliyor. Oppo A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 4099 TL olarak açıklandı. Oppo A91'in teknik özellikleri ise şöyle:

A91 Teknik Özellikleri

A91

Ekran

6.4 inç

Ekran Çözünürlüğü

2400 x 1080

İşlemci

MediaTek Helio P70

Bellek

8 GB

Dahili Depolama

128 GB

Kamera

48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açı

2 MP Derinlik

2 MP Siyah Beyaz

Ön Kamera

16 MP

Pil

4025mAh

İşletim Sistemi

Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2

Yükseklik x Genişlik x Kalınlık

160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm

Ağırlık

172 gr

Renk

Işıltılı Siyah, Çarpıcı Mavi

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