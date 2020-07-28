Oppo A91 Türkiye'de, işte özellikleri ve fiyatı

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Çinli teknoloji markası Oppo yeni akıllı telefon modeli Oppo A91'i Türkiye'de pazara sundu. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan Oppo A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi bulunuyor.

Telefonda yer alan 137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti, bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmaya olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, hareketli ve sallantılı koşullardaki çekimlerde daha temiz ve istikrarlı görüntüler sunuyor.

GİZLİ PARMAK İZLİ KİLİT AÇMA ÖZELLİĞİ

Android 9 tabanlı işletim sistemiyle gelen Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefon, 0.32 saniyede açılabiliyor. Oppo A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 4099 TL olarak açıklandı. Oppo A91'in teknik özellikleri ise şöyle:

A91 Teknik Özellikleri