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Haberler Teknoloji Mobil Oppo akıllı telefonları bellek genişletme özelliğiyle geliyor - Haberler
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Akıllı telefonları bellek genişletme özelliğiyle geliyor

Oppo, işletim sistemi arayüzü ColorOS'in aldığı yeni güncellemeyle birlikte bazı akıllı telefon modellerine bellek genişletme özelliği getirdi.

Oppo akıllı telefonları bellek genişletme özelliğiyle geliyor - Haberler
RAM’ini yazılımla yükseltecek
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HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Oppo, işletim sistemi arayüzü ColorOS'un 11.3 sürümüne güncellenmesiyle birlikte bazı akıllı telefon modelleri için bellek (RAM) genişletme özelliği sunmaya başladı.

Kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda sistem, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun modeline göre belleğe 1 GB'tan 5 GB'a kadar ekleme yapabiliyor.

Oppo’dan yapılan açıklamaya göre örneğin Oppo Reno 5 ve Oppo Reno 5 Lite modellerinde bulunan 8GB belleğe, ihtiyaç duyulduğu takdirde 5GB daha eklenebiliyor. Aynı şekilde A Serisi'nde bulunan Oppo A74 modelinin 4GB olan belleğine 3GB daha ekleme yapılabiliyor.

PERFORMANS İYİLEŞTİRİLİYOR

Yeni özellik sayesinde kullanıcıların çok sayıda zorlu uygulama ve oyunu aynı anda performans kaybı olmadan kullanabileceği belirtildi.

Özellikle daha az kullanılabilir belleğe sahip modellerde RAM+ seçeneği, performansın iyileştirilmesinin bir sonucu olarak bellek parçalanmasını azaltıyor. Kullanıcılar, 'Ayarlar' menüsü altında 'Telefon Hakkında' kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını yapabiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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