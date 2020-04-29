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Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını online olarak gerçekleştirdi.

Oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı lansman etkinliğinde Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz. Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız” dedi.

ÜÇLÜ KAMERA KOMBİNASYONU

Oppo'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens + 12MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğine sahip. Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor.

Çift doğal ISO teknolojisi ve f / 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş güçlü kamera sensörü, düşük ışıkta daha net fotoğraflar sunuyor. Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında zoom imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de yapılabiliyor. Maksimum 30x zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.

Ultra Sabit Video özelliğini sunan Find X2 modeli, 120° ultra geniş açılı objektife dayanan yeni geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.

Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Bu teknolojiler, 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını ve video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.

Find X2 modeli bir milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı. Oppo'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168 x 1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı deneyimi sunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 9999 TL

Find X2 modeli bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor. Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps'den 60 fps'ye kadar olan çevrimiçi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor. Bu sayede videolarda hareket gecikmesi ve kademeli konturlar azaltılabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 mobil platform ve 4200 mAh pil ile donatılan Oppo Find X2, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj özelliğini barındırıyor. Tanıtımda Oppo Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı ise 9 bin 999 TL olarak duyuruldu.