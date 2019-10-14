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2018 yılı sonunda Türkiye pazarına giren Çinli akıllı telefon markası Oppo, yeni reklam yüzü olarak Sıla’yı seçti.

Dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden biri olan Oppo’nun yeni ürünleri, A9 2020 ve A5 2020’nin tanıtımı için hazırlanan yeni reklam kampanyası yayına girdi.

Markanın reklam yüzü olan Sıla’nın başrolde olduğu kampanya, “Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” başlığını taşıyor. Reklam filminde Sıla, Oppo’nun kamerasıyla çektiği fotoğraflarla nasıl sergi açma noktasına geldiği anlatılıyor.

Çekimleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 3 günde gerçekleştirilen kampanya, Havas İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyon sürecini ise Kala Film üstlendi.

2004 yılından beri kendi akıllı telefonlarını üreten Oppo, 2018 yılı sonunda Türkiye’de ofis açmış ve ilk modellerini 2019 yılı başında Türkiye pazarına sunmuştu.

Pazarın ilk 10x Hibrit Zoom ve 60x Dijital Zoom özelliğini sunan Oppo’nun yeni “A Serisi 2020” telefonları 48MP ultra geniş açılı dörtlü kamera ile geliyor.

Seride ayrıca Ultra Gece Modu 2.0, Ultra Geniş Açı, Ultra Video Sabitleyici özellikleri bulunuyor. Selfie çekimleri için de A9 2020’de 16MP, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamerası yer alıyor.

İŞTE O FİLM

‘TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Mobil fotoğrafçılık teknolojisinin Oppo’nun stratejisinin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yeni reklam kampanyasıyla Oppo ürünlerini daha çok kullanıcıya tanıtmak istediklerini ifade ederek, “Türkiye’deki yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.