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Oppo, Reno serisinin yeni üyesi Reno 5'i Türkiye'de satışa sundu

Oppo’nun yeni telefonu Reno 5 Türkiye pazarında satışa çıktı. İşte 50W hızlı şarjı, 90Hz ekran yenileme hızı, Yapay Zeka Vurgu Videosu (AI Highlight Video) ile dikkat çeken Oppo Reno 5’in tüm özellikleri ve satış fiyatı...

Oppo Reno 5 Türkiye'de satışa sunuldu, işte Oppo Reno 5'in özellikleri ve fiyatı - Haberler
HABERTURK.COM

Uzakdoğulu akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno serisinin en yeni modeli Reno 5'i Türkiye'de satışa sundu. Oppo Reno 5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Oppo Reno 5’nin yeni kamera sisteminde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar Oppo'nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor.

YAPAY ZEKA VURGU VİDEOSU

FDF Portre Video Sistemi'ne sahip olan Reno 5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile ortamdaki ışığı tespit ediyor; Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor.

Reno 5’te yer alan yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Reno 5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Video düzenlemeleri için geliştirilen SoLoop uygulamasına da artık Reno 5'in kamera arayüzünden erişilebiliyor.

48 DAKİKADA TAM ŞARJ

Telefonda bulunan Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyon otomatik gerçekleştiriliyor.

Reno 5'te yer alan ultra hızlı 50W şarj, telefonun yüzde 80'ini 31 dakikada, yüzde 100'ünü ise 48 dakikada şarj ediyor. 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sunulan Reno 5’te Qualcomm Snapdragon 720G mobil platform kullanılmış.

Parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle gelen Oppo Reno 5’in tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak duyuruldu.

RENO 5'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Reno5

Ekran

6.4 inç, AMOLED

Ekran Çözünürlüğü

2400 x 1080

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek

8 GB

Dahili Depolama

128 GB (256 GB’a kadar microSD)

Kamera

64 MP Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera

44 MP

Pil

4310 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi

Android 11 ColorOS 11.1

Boy x En x Kalınlık

159.1 mm x 73.3 mm x 7.7 mm (Starry Black)

159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm (Fantasy Silver)

Ağırlık

171g

Renk

Işıltılı Siyah, Parlak Gümüş

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

KDV dahil 4.999 TL

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