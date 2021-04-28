Oppo Reno 5 Türkiye'de satışa sunuldu, işte Oppo Reno 5'in özellikleri ve fiyatı - Haberler

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Uzakdoğulu akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno serisinin en yeni modeli Reno 5'i Türkiye'de satışa sundu. Oppo Reno 5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Oppo Reno 5’nin yeni kamera sisteminde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar Oppo'nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor.

YAPAY ZEKA VURGU VİDEOSU

FDF Portre Video Sistemi'ne sahip olan Reno 5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile ortamdaki ışığı tespit ediyor; Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor.

Reno 5’te yer alan yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Reno 5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Video düzenlemeleri için geliştirilen SoLoop uygulamasına da artık Reno 5'in kamera arayüzünden erişilebiliyor.

48 DAKİKADA TAM ŞARJ

Telefonda bulunan Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyon otomatik gerçekleştiriliyor.

Reno 5'te yer alan ultra hızlı 50W şarj, telefonun yüzde 80'ini 31 dakikada, yüzde 100'ünü ise 48 dakikada şarj ediyor. 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sunulan Reno 5’te Qualcomm Snapdragon 720G mobil platform kullanılmış.

Parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle gelen Oppo Reno 5’in tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak duyuruldu.

RENO 5'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Reno5 Ekran 6.4 inç, AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2400 x 1080 İşlemci Qualcomm Snapdragon 720G Bellek 8 GB Dahili Depolama 128 GB (256 GB’a kadar microSD) Kamera 64 MP Ana Kamera 8 MP Geniş Açılı Kamera 2 MP Makro Kamera 2 MP Mono Kamera Ön Kamera 44 MP Pil 4310 mAh, 50W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 11 ColorOS 11.1 Boy x En x Kalınlık 159.1 mm x 73.3 mm x 7.7 mm (Starry Black) 159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm (Fantasy Silver) Ağırlık 171g Renk Işıltılı Siyah, Parlak Gümüş Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dahil 4.999 TL