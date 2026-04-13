        Ördek ailesinin güvenli geçişi için trafik durduruldu

        Ördek ailesinin güvenli geçişi için trafik durduruldu

        İstanbul'da bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesi için duyarlı bir sürücü akan trafiği durdurdu. O anlar trafikteki başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Ördek ailesi için trafiği durdurdu

        İstanbul Sancaktepe’de bir vatandaş, ördek ailesinin güvenli şekilde geçiş yapabilmesi için trafikte kısa süreli bir bekleyiş sağladı.

        Akan trafiği el hareketleriyle durduran sürücü, karşıya geçmekte zorlanan anne ördek ve yavrularına geçiş önceliği sağladı.

        Ördek ailesinin güvenli şekilde karşıya ulaşmasının ardından sürücü de onları takip ederek güvenli alana geçtiklerinden emin oldu.

        O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "CANIM ÖRDEKLER UMARIM AİLENİZLE MUTLUSUNUZDUR"

        İstanbul’da trafikte o anları görüntüleyen sürücü Şeyma Doğan, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

        "Denk geldiğim böyle anlar beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. İnsanın insan olduğunu hatırlatan bu tür anlar çok değerli. Güneş üzerine doğduğu her şeyi aydınlatır, iyilik ise girdiği her kalbi. Canım ördekler, umarım ailenizle mutlusunuzdur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 10 Nisan 2026 (ABD'de İsrail'e Tepki Kalıcı Olur Mu?)

        Lübnan'da ateşkes olacak mı? İran savaşı Trump için yolun sonu mu? Trump iç cepheyi geri kazanabilir mi? Soykırım tehdidi azil nedeni olur mu? ABD'de İsrail'e tepki kalıcı olur mu? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı