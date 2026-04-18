Ordu'da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Ordu Akkuş'ta ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 18 Nisan 2026 - 06:45
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Akkuş ilçesi Çaldere Mahallesi Menteşe Sokak'ta meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen cip ile Selçuk Çimen (21) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Çimen, Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
