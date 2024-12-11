Ordu'da kışlaklarda "kokarca" ilaçlaması

Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve diğer tarım ürünlerini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor.

Ordu'da da 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek ile 15 Ekim 2024 tarihinde topyekun kimyasal mücadele başlatıldı.

Yüksek kesimli bölgelerden başlanarak, orta ve sahil kesimlerde yapılacak olan ilaçlama çalışması, 200 bini aşkın kışlakta uygulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 70 binden fazla kışlak ilaçlama çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılacak mücadeleyi belirlemek adına Ordu Valimiz Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda bir eylem planı oluşturulmuştu. Bu eylem planı kapsamında sahada çalışmalarımız devam ediyor. Eylem planı doğrultusunda şu anda 15 ilçemizde kışlak ilaçlaması çalışmaları gerçekleştiriliyor. 4 ilçemizde ise yakından takip gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç uyulduğunda ise ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmaların ilaçlarını bakanlığımız karşıladı" dedi.