Ordu'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü

Fatsa ilçesinde F.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip, Yenipazar Mahallesi mevkisinde Dursun Kulaksız yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Muammer Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Motosiklet ile cipin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken cip sürücüsü gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.