Enstitü tarafından yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında inşa edilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye devam ediyor.

Tesiste analiz edilen ve paketlenen balların ilk ihracatı geçen yıl gerçekleşirken şimdiye kadar 200 ton bal Almanya'ya ihraç edildi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın eylül ayında açılan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının tüm hızıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Tesiste işlenen ballardan 200 tonunun analizinin yapılmasının ardından Almanya'ya ihraç edildiği bilgisini veren Çiftçi, "Hedefimiz bu yıl içinde 70 ton balı daha Almanya'ya ihraç etmek. Bunun için girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız gelecek yıllarda bu miktarı üçe, dörde katlamak." dedi.

Gelecek yıl hedeflerini bin 500 ton olarak belirlediklerinin altını çizen Çiftçi, bu kapasiteye ve tecrübeye sahip olduklarını aktardı.

Yapılan bal ihracatının üreticiye çok olumlu katkısının olduğunu ifade eden Çiftçi, ihracatla birlikte arıcıların gelirlerinde de artış olduğu bilgisini verdi.

Ordu'da kurulan tesiste analiz edilen ballara çeşitli ülkelerden taleplerin olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Başta ABD ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelerden de bal talebi var. Bu ülkelere de bal ihracatı yapabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kurulan tesisin ardından amaçlarının 5 yıl içinde Ordu'yu balın merkezi yapmak olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Türkiye'de en çok bal üreten il olarak bütün arıcılarımızın ballarını bu tesiste buluşturup buradan ihracatını tek elden yapabilmeyi amaçlıyoruz. Bu tesis gerek tecrübeli personel ve gerekse son teknolojiye sahip laboratuvarı ile en iyi alt yapıya sahip. Tek sorunumuz depo. Bunu da aşabilmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





