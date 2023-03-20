İslam dünyası için en önemli ay olarak bilinen Ramazan için artık beklenen zaman geldi çattı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızın heyecanla beklediği bu kutsal ayın başlamasına kısa bir süre kala il il Ramazan imsakiyelerini bir araya getirdik. İşte, Ordulu vatandaşlarımız için hazırladığımız Ordu iftar saati ve sahur vakti ne zaman sorularının cevapları...

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