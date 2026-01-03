Örgü iplerini 'solmayan çiçeklere' dönüştürüyor

Örgüyü çocuklarına kıyafet örmek için öğrenen 5 çocuk annesi Asiye Kiraz, yaklaşık 10 yıl önce internette örgüden çiçek yapma videolarına denk geldi. Bunları izleyip hobi amacıyla örgü çiçekler yapmaya başlayan Kiraz, zamanla kendisini geliştirerek farklı çiçekler tasarladı.

Demir telin üzerini örerek dal oluşturan Kiraz, ördüğü rengarenk çiçekleri bu dallarla birleştirerek saksıya dikiyor.

Kendi tasarımı olan çiçekleri sokakta açtığı tezgahta hem örüp hem de satan Asiye Kiraz, çocukluğundan bu yana çiçeklere ve doğaya ilgi duyduğunu söyledi.

Hobi olarak başladığı örgü çiçek işinin zamanla yaşamının merkezinde yer aldığını vurgulayan Çiçek, bu çiçeklerin uzun ömürlü olduğuna işaret etti.

Çocuklarına küçüklüklerinde kazak, çorap ve patik gibi giysiler ördüğünü anlatan Kiraz, "Şimdi onları bıraktım, çiçek türüne başladım. Çiçek türleri daha hoşuma gidiyor. Kendi tasarımımdır hepsi. Yaptıklarımı özenerek, severek yapıyorum. Kolay, basit bir iş değil. Benim işim titizlik ve temizlik üzerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.