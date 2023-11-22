Orhan Gazi ne zaman, neden öldü? Kuruluş Osman Orhan Bey nasıl, nerede öldü ve diziden çıktı mı?

Orhan Gazi ne zaman, neden öldü? Kuruluş Osman Orhan Bey nasıl, nerede öldü ve diziden çıktı mı?

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Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir ilgi toplayan Kuruluş Osman dizisinde gözler yeni bölüme çevrilmiş durumda. Bu akşam 137. bölümü ile yayınlanacak dizide Orhan Gazi'nin hayatta kalıp kalmayacağı nefesleri kesecek. İşte, Orhan Gazi'nin biyografisi ve vefatı ile ilgili tüm bilgiler...



ORHAN GAZİ KİMDİR?



Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde yer alan bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun (tekvur) kızı Nilüfer’le (Lülüfer, Rumca Luludia/çiçek) evlendirilmiş, Süleyman ve Murad bu evlilikten doğmuştur.