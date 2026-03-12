Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı - Trabzonspor Haberleri

        Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

        Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için İstanbul Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaynak’ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

        Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından çok sayıda katılım oldu. Katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba ve Orhan Kaynak’ın eski takım arkadaşları da yer aldı.

        ERTUĞRUL DOĞAN: İNŞALLAH ONUN ANISINA TRABZONSPOR LİGİ DAHA İYİ YERLERDE BİTİRİR

        Basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" şeklinde konuştu.

        Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Orhan hocayla bağımız çok iyiydi. Benim yardımcımdı. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Çok üzüldük. Çok güzel günler de yaşadık. Allah rahmet eylesin. Futbolculukta karşılıklı oynadık. Orhan’ın kardeşleri de çok kaliteli insanlardı. Şanssızlıkla maalesef kaybettik ve çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 11 Mart 2026 (İran Savaşı Ne Kadar Sürecek?)

        Savaş bitecek mi genişleyecek mi? Trump İran'dan çıkış yolu mu arıyor? Trump savaşı bitirebilecek mi? ABD savaşa "plansız" mı girdi? Bu savaşın kazananı var mı? ABD-İsrail hedeflerine ulaşabildi mi? ABD çekilse de İsrail durur mu? İran savaşı ne kadar sürecek? Trump "Savaş yakında bitecek" dedi mümk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!