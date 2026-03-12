Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için İstanbul Sarıyer’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaynak’ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından çok sayıda katılım oldu. Katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba ve Orhan Kaynak’ın eski takım arkadaşları da yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN: İNŞALLAH ONUN ANISINA TRABZONSPOR LİGİ DAHA İYİ YERLERDE BİTİRİR

Basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Orhan hocayla bağımız çok iyiydi. Benim yardımcımdı. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Çok üzüldük. Çok güzel günler de yaşadık. Allah rahmet eylesin. Futbolculukta karşılıklı oynadık. Orhan’ın kardeşleri de çok kaliteli insanlardı. Şanssızlıkla maalesef kaybettik ve çok üzüldük" ifadelerini kullandı.