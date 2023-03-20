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Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

Hollanda Eredivisie'de lider Feyenoord, 26. haftada konuk olduğu ezeli rakibi Ajax'ı 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup etti. En yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Feyenoord, bitime 8 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Mücadeleye ise Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Şimşek'in Ajax kaptanı Dusa Tadic'e yönelik tepkisi damga vurdu. Orkun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubendi takmayı reddeden Sırp futbolcuya şok bir harekette bulundu.

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  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasındaki dev karşılaşmada Ajax ile Feyenoord, Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaştı. 
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Konuk ekip Feyenoord, 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. 
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Feyenoord'a üç puanı getiren golleri 5'te Gimenez, 52'de Szymanski ve 86'da Geertuida kaydetti. Ajax'ın golleri ise 17'de Alvarez ile 37'de Tadic'ten geldi. 
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Lider Feyenoord bu sonuçla puanını 61'e yükseltip, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Ajax ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Mücadeleye ise Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü'nün Ajax kaptanı Dusan Tadic'e tepkisi damga vurdu. 
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    TADIC'İN ELİNİ SIKMADI!

    Karşılaşma öncesi yapılan para atışının ardından hakemlerle tokalaşan milli futbolcu Orkun, Tadic'i görmezden gelerek Sırp yıldızla tokalaşmadı.
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Ekranlara yansıyan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası spor camiası depremzedeler için birlik olurken, Ajax'tan destek gelmemişti. 
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    DESTEK PAZUBENDİNİ TAKMAMIŞTI

    Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay vermesinin ardından, başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları Türkiye ve Suriye halkına desteklerini gösermek amacıyla pazubendi takarak maçlara çıkarken, sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic bunu yapmamıştı.
  • Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e tarihi tepki!

    TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden olurken, Sırp futbolcu daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" ifadesini kullanmıştı.

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