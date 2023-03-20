TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden olurken, Sırp futbolcu daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" ifadesini kullanmıştı.