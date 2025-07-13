Orkun Kökçü için görkemli imza töreni: "Dünyadaki en mutlu insan benim!"
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Benfica'dan milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu için taraftara açık şekilde Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Beşiktaşlı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterirken ortaya renkli görüntüler çıktı
Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Beşiktaş'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservis bedeliyle tarihe geçti. Gelecek sezon Beşiktaş'ın bonservisini alması halinde Orkun Kökçü, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonu 25 milyon euro.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Orkun Kökçü için düzenlediği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Stadyumun tamamına yakın büyük bir bölümünün dolu olduğu gözlemlendi.
ÖZEL KLİP YAYINLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün Orkun Kökçü için hazırladığı özel klip imza töreninin başlangıcında dev ekranlara yansıtıldı. Orkun Kökçü o anları, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izledi.
ORKUN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan transfer klibini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün imza töreninde açıklamalarda bulundu.
"YENİDEN DOĞUŞUN İLANI İÇİN BURADAYIZ"
Serdal Adalı: "Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."
"ORKUN, BU FORMAYI İLK GEZ GİYMEDİ"
Serdal Adalı: "Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."
ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARA SESLENDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü imza töreninde taraftarlara seslendi.
"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM"
Orkun Kökçü: "Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."
"BAŞKANIMIZA VE BANA DESTEK OLUN"
Orkun Kökçü: "Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."
ORKUN'DAN GÜNDOĞDU MARŞI
Orkun Kökçü: "Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu..." Beşiktaş Tribünleri: "Hep uyandık statlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık."
TARAFTARLA BULUŞTU
Orkun Kökçü sahneden sahaya indi ve taraftarları selamladı. Tribünlere tek tek üçlü çektiren Orkun Kökçü, ardından saha kenarındaki topları taraftarlara gönderdi.