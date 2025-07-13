Orkun Kökçü için görkemli imza töreni: "Dünyadaki en mutlu insan benim!"

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Orkun Kökçü için düzenlediği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Stadyumun tamamına yakın büyük bir bölümünün dolu olduğu gözlemlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan transfer klibini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.

Beşiktaş Kulübü'nün Orkun Kökçü için hazırladığı özel klip imza töreninin başlangıcında dev ekranlara yansıtıldı. Orkun Kökçü o anları, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izledi.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN DOĞUŞUN İLANI İÇİN BURADAYIZ"

Serdal Adalı: "Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

🎙️ Serdal Adalı: "Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp getiririz" sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. pic.twitter.com/ytqQ7AtsAG — HT Spor (@HTSpor) July 13, 2025

"ORKUN, BU FORMAYI İLK GEZ GİYMEDİ"

Serdal Adalı: "Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."

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ORKUN KÖKÇÜ TARAFTARA SESLENDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü imza töreninde taraftarlara seslendi.