Feyenoord'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.

OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM

Sabah Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise "Bu durumu ciddiye alalım. Koronavirüs şaka değil. Evde kalalım" diye konuştu.