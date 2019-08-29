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Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! İşte OGM personel alımı başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. Orman Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu. Peki OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.

Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

OGM sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı.

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