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Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı İŞKUR - Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere geçici 2080 işçi alımı süreci başlatıldı. İşte İŞKUR üzerinden yapılacak Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı İŞKUR - Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı süreciyle ilgili düğmeye basıldı. Detayların belli olmasıyla birlikte işçi alımına başvurmak isteyen adaylar "Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. İşte, Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici İşçi alımı ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı ile ilgili süreç Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre başvurular 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Öte yandan 2080 işçi geçici işçi kadrosuyla 3 işçi ise daimi olarak işe alınacak. Yani toplam işçi alımı sayısı daimi işçilerle birlikte 2083 olacak.

8 BİN 252 ADAY ARASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday yani 8 bin 252 aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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