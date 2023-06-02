Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Genel Müdürlüğümüze bağlı şefliklerin orman yol ağı planları tamamlanmış, tamamlanan planlar dahilinde emniyet yol ve şeritleri ile ilgili planlar yapım programına alınmıştır. Hazırlanan bu programlar dahilinde 2022 yılında İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakımı çalışmalarında yakalanan olağanüstü başarıyı sürdürme amacındayız. Yaptığımız yeni orman yolları ile aynı zamanda orman köylülerimize, turizmimize, milli ve kültürel varlıklarımıza, endemik bitki çeşitliliğine, gen kaynaklarımıza ve temiz su kaynaklarımıza ulaşım ağına hizmet ediyoruz" dedi.