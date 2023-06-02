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Yangına hızlı müdahale için yeni 5 bin kilometrelik orman yolu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahalede büyük öneme sahip orman yolu ağına bu yıl 5 bin 540 kilometre yeni yol ekleyecek. Yeni planlanan yol ağının yapım çalışmaları sürüyor

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DHA
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve yeni orman oluşturma faaliyetlerinin etkili yürütülebilmesi için orman yolu ağını genişletmeye devam ediyor.
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    Bu kapsamda, mevcut 216 bin 737 kilometrelik yol ağına 2023 yılında 5 bin 540 kilometre yeni yol eklenecek. Planlanan bu yol ağının 5 bin kilometrelik bölümünde çalışmalar sürüyor.
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    Programa alınan yolun tamamının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yıl 523 kilometre yangın emniyet yol yapımı, 210 bin 322 kilometrelik yolda da tamir bakım çalışmaları devam ediyor.
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    2022 yılında ise rekor seviyede 12 bin 866 kilometre yeni yol orman yolu yapılmış, 211 bin 197 kilometre orman yolunun da bakım ve onarımını tamamlanmıştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yeni orman yollarının, başta yangından koruma, yangına acil müdahale, bakım, gençleştirme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni orman oluşturma, işletme faaliyetleri için çok önemli olduğunu söyledi.
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Genel Müdürlüğümüze bağlı şefliklerin orman yol ağı planları tamamlanmış, tamamlanan planlar dahilinde emniyet yol ve şeritleri ile ilgili planlar yapım programına alınmıştır. Hazırlanan bu programlar dahilinde 2022 yılında İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakımı çalışmalarında yakalanan olağanüstü başarıyı sürdürme amacındayız. Yaptığımız yeni orman yolları ile aynı zamanda orman köylülerimize, turizmimize, milli ve kültürel varlıklarımıza, endemik bitki çeşitliliğine, gen kaynaklarımıza ve temiz su kaynaklarımıza ulaşım ağına hizmet ediyoruz" dedi. 
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

    Karacabey, orman yolu çalışmalarında yangın sırasında arozözlerin göl, gölet ve akarsulara hızlı ulaşımını sağlamak için vadi, yamaç ve sırt bölgelerine öncelik verdiklerini söyledi.
  • Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol

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