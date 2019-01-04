Ormanda gezinti kabusa döndü

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattını arayana ve isminin Ömer olduğunu söyleyen bir genç, “Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısından gezinti amacıyla girdiği ormanlık alanda kaybolduğunu ve uzun süredir de yolunu bulamadığını” söyledi.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve AFAD görevlilerinden özel bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı aramalarda gece geç saatlerde 19 yaşındaki Ömer Başlantı donmak üzereyken kurtarıldı.

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