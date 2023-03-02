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Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda ölü bulunmuştu, cinayet çıktı! Yakın arkadaşı gözaltında
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Kaybolduktan 6 gün sonra ormanda ölü bulundu, cinayet çıktı! Arkadaşı gözaltında!

Bursa'da, 24 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Recep Arı, 6 gün sonra evine 6 kilometre mesafedeki ormanda ölü bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurulduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I. gözaltına alındı. Ağabeyinin pusuya düşürülerek sırtından vurulduğunu söyleyen Eren Arı, yengesinin de gözaltına alındığını iddia etti

Ormanda ölü bulunmuştu, cinayet çıktı! Yakın arkadaşı gözaltında
DHA

Bursa'da, ormanda cansız bedeni bulunan Recep Arı'nın (31), 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı.

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

EVİNE 6 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ORMANDA BULUNDU

Recep Arı
Recep Arı

Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları dün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı.

9 KURŞUNLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I.'yı (22) gözaltına aldı.

"AĞABEYİMİN YAKIN ARKADAŞI VE YENGEM DE GÖZALTINDA"

Eren Arı
Eren Arı

Recep Arı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Ağabeyinin pusuya düşürülerek sırtından vurulduğunu söyleyen Eren Arı (30), yengesinin de gözaltına alındığını iddia etti. Eren Arı şöyle konuştu:

"Ağabeyim 6 gündür kayıptı. Ben kaybolduğunu cuma akşamı öğrendim ve aramaya başladım. Dağı, taşı aradım ancak bulamadım. Şüphelendiğim bir insan vardı, onu kaybetmemek için diyaloğa girdim, ama bir faydası olmadı. Jandarma ve polise haber verdik. 6'ncı gün dağda gezen arkadaşlarımız buldu. Ağabeyimin yakın arkadaşı Kadir I. ve yengem şu an gözaltında, sorguda. Hiç kimseyle husumeti yoktu, herkesle arası çok iyi bir insandı. İyiliğinin, mertliğinin kurbanı oldu. Pusuya düşürüp kalleşçe sırtından vurdular" dedi.

"ŞÜPHELENDİM ANCAK YAKIŞTIRAMADIM"

Ağabeyi Recep Arı'nın son olarak Kadir I. ile ormana giderken görüldüğünü belirten Eren Arı, "Ölü bulunduğu yer, bizim hayvanlarımızın ahırının olduğu yer. Ben daha önce oraya baktım, ancak yanından geçip görmemişim. Ağabeyim işten çıkınca Kadir I.'yı kahvenin önünden alıyor, 'İşimiz var' diyerek çağırıyor. Arabaya binip ormana gidiyorlar. Ormanlık alanda ne olduysa, Kadir geldi, ağabeyim gelmedi. Kadir ile konuştuk, soğukkanlı bir şekilde davranıyor. Ben bir şeylerden şüphelendim ancak yakıştıramadım. Bazı delilleri de yok etmemek için sesimi fazla çıkartmadım. İş ciddiye binip, öldüğünden emin olunca iş iyice koptu. Olayın ardından üzerinden aracın anahtarı, cüzdanı ve telefonu alınıyor. Üzerinde yaklaşık 4 bin TL para vardı, ona dokunulmamış. Aracı da olay yerinde bulundu" diye konuştu.

GÖZYAŞLAR ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı'nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde baba ocağına getirildi. Arı'nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SUSMA HAKLARINI KULLANMIŞLAR

Öte yandan Recep Arı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Her iki şüphelinin de ifade vermediği, konuyla ilgili susma hakkını kullandığı öğrenildi.

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