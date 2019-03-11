Kimlik tespit çalışması sürüyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbarla Kepez İlçesi Varsak Kirişçiler Mahallesi ormanlık alanda arama başlattı.

İHA'nın haberine göre, yoldan yaklaşık 200 metre içeride çam ağaçları ve makilik alanda yumuşak toprak dokusu tespit edildi.



Kazılan toprakta yaklaşık 50 santimetre derinlikte 9 parçaya ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Olay yeri, savcılık ve polis ekipleri cesette inceleme yapabilmek için maske taktı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından inceleme tamamlandı. Maskelerle poşetlenen ceset parçaları daha sonra tabuta alındı.



Ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cesedin 49 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olması ihtimali üzerinde durularak, bu kapsamda Döşemealtı İlçesi Ekşili Göleti’nde yaşlı adamın otomobilini arama çalışması yapılıyor