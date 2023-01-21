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Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti özellikleri

Türklerin tarih sahnesine çıkmasıyla beraber Orta Asya coğrafyası, Türk halkına yurtluk etmiş olan bir bölge olarak tarihi kaynaklardaki yerini almıştır. Bu coğrafyada, atlı göçebe bir kültür geliştiren ve boylar halinde yaşayan Türkler zaman içinde siyasi birlikler oluşturarak kendilerine devletler kurmuşlardır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devleti Hangisidir? Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devleti Özellikleri
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Konumu itibariyle tarih boyunca birçok topluma ev sahipliği yapmış olan ve Türklerin bu bölgede siyasal, sosyal ve kültürel bir birikim yarattıkları Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti özellikleri nelerdir? Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Orta Asya’da Kurula İlk Türk Devleti Hangisidir?

Türklerin anayurdu olan Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletinin adı Asya Hun Devleti’dir. Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre Orta Asya’daki ilk Türk siyasi birliği MÖ.3. yüzyılda Hunlar ile başlamıştır. Bölgede yaşayan Türk boylarının ittifak ederek bir araya gelmesi ile kurulan Asya Hun Devleti, bölgenin önemli bir gücü olarak tarif edilmektedir.

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’nin kuruluş tarihi ile ilgili her ne kadar kesin bilgiler bulunmasa da Çinli kaynaklar bu devletin MÖ. 220 yılında Teoman tarafından kurulduğunu bize göstermektedir. Mete Han zamanında, bulunduğu bölgenin en önemli imparatorluklarından bir tanesi olan Asya Hunları, sınırlarını genişletmiş ve Sibirya, Çin Deniz ve Hazar Denizi arasında kalan topraklara sahip olmuşlardır.

Mete Han’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir süre daha gücünü korumayı başaran Hunlar, devlet yönetimindeki veraset sistemi sebebiyle imparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölmüşlerdir.

Özellikle Mete zamanında oldukça merkeziyetçi bir devlet kurma başarısını göstermiş olan Hunlar; hayvancılığa dayalı bir ekonomi geliştirmişlerdir.

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devleti Özellikleri

  • Türkler tarafından Orta Asya’da kurulmuş olan ilk devlettir.
  • Türkler arasındaki siyasi birliği sağlayan bu devletin başkenti Ötüken’dir.
  • Çinliler ile büyük bir mücadele içine girmişler ve Çin’i vergiye bağlamışladır.
  • MÖ.318 yılında Çin ile Kuzey Şansi Antlaşmasını imzalamışlardır.
  • Asya Hunların kurucu olan Teoman, Çin kaynaklarından Şan-yü ya da Tan-hu unvanlarıyla anılmıştır.
  • Teoman döneminde Çine düzenlenen akınlar neticesinde Çin Seddi inşa edilmiştir.
  • Orta Asya Türk devletlerinde görülen ikili yönetimin ilk örneği Asya Hun Devleti’dir.

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devleti Hangi Devletlerle İlişki Kurmuştur?

Asya Hun Devleti’nin en çok ilişki kurduğu devlet, hüküm sürdüğü coğrafya gereği Çin olmuştur. Özellikle Mete döneminde, İpek Yolu’nun hâkimiyeti için Çin ile büyük mücadeleler yaşanmıştır. İki devlet arasında gerçekleşen savaşlar neticesinde Çin, Asya Hunları tarafından haraca bağlanmıştır. Ayrıca Mete döneminde Çin ile ilişkilerin mesafeli olmasına da büyük özen gösterilmiştir. Bunun en büyük sebebi ise Türk halkının, kalabalık Çin içinde asimile olmasına engel olma düşüncesidir.

Mete’nin ölümünden sonra ise Çin ile olan bu mesafeli ilişki devam ettirilememiştir. Özellikle Çinli prenseslerin ve Çin ipeğinin ülkeye girmesi ile devletin ileri gelenleri lüks bir hayatın içine girmiş ve bu durum da devletin giderek zayıflamasına ve hatta çöküşüne sebep olmuştur.

Türk Adıyla Kurulan İlk Türk Devleti

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir. Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından 552 yılında Türk boyları arasında siyasi birliği sağlayan Göktürkler, Bumin Kağan önderliğinde kurulmuştur. 744 yılına kadar Orta ve İç Asya’da hüküm sürmüş olan Göktürkler; Türk diline ait en eski yazılı kaynakları da vermiş olan bir devlettir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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