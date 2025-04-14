'Orta şeritte ceza' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek' iddiası doğru değildir" denildi.
Açıklamada şunlar denildi: "Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."