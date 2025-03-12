Ortada ibre Amir'e dönüyor

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, gözünü Konyaspor deplasmanına çevirdi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden bu yana en fazla şans verdiği isimlerden birisi Alex-Oxlade Chamberlain oldu.

Sezonun ilk yarısında Giovanni van Bronckhorst'un fiili olarak kadro dışı bıraktığı ve Avrupa Ligi listesine almadığı İngiliz oyuncuyu 11'e monte eden Norveçli hoca, ligde 6, kupada ise 1 maç olmak üzere toplam 7 maçta Chamberlain'e şans verdi. 31 yaşındaki futbolcuyu merkezde oynatan Solskjaer, Gaziantep yenilgisinin ardından ise burada değişikliğe gidebilir.

Sezon başında kiralandığı Çaykur Rizespor'dan devre arasında geri çağrılan Amir Hadziahmetovic, orta alanda Gedson'un yanındaki forma için en büyük aday konumunda. Ligdeki maçlarda ikinci yarıda oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, sadece kupadaki Antalyaspor maçına 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.