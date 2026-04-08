Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.435,32 %3,98
        DOLAR 44,5471 %-0,13
        EURO 52,1319 %0,75
        GRAM ALTIN 6.892,21 %2,11
        FAİZ 42,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,45 %5,47
        BITCOIN 71.643,00 %3,37
        GBP/TRY 59,8406 %0,87
        EUR/USD 1,1695 %0,86
        BRENT 95,04 %-13,02
        ÇEYREK ALTIN 11.273,09 %2,15
        Ortadoğu'daki ateşkes Avrupa gaz fiyatlarını sert düşürdü

        Ortadoğu'daki ateşkes Avrupa'da gaz fiyatlarını sert düşürdü

        ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sebebiyle Avrupa gaz fiyatlarında düşüş yaşandı. Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 Euro'ya indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ateşkes Avrupa'da gaz fiyatlarını sert düşürdü

        Avrupa'da gaz fiyatları Ortadoğu'da ABD-İran arasındaki geçici ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 gerileyerek güne 43,9 Euro ile başladı.

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 53,2 Euro seviyesinden kapandı.

        Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 Euro'ya indi.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI KISA VADEDE TİCARET AKIŞINI NORMALE DÖNDÜRMEYECEK

        Avrupa gaz fiyatlarındaki keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

        Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Galatasaray kritik virajda!
        İfade verecek
        Tam değişken fon zamanı
        Polise karşı kumandalı önlem almışlar!
        "Ben daha güzelim"
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
