Olay, geçtiğimiz yıl 1 Temmuz'da ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Yılmaz Kaya, gece mesaisinden çıktıktan sonra iş yerinin üst katında bulunan evine uyamaya çıktı. Saat 15.00 sıralarında eve gelen birlikte yaşadığı Gürcistan uyruklu Natalia Chalauri, Kaya'yı yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu.



DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü anlaşılan Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside ağız ve burun bölgesinde toprak ve çamur bulunan Kaya'nın kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için cesetten alınan doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ÇAMURLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ



Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı inceleme sonucu ağız ve burun bölgesi toprak ve çamurlu olan Yılmaz Kaya'nın toprak ve çamurla boğularak öldürüldüğü saptandı.



POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ



Yaklaşık 2 ay önce gelen rapor üzerine harekete geçen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçeye giderek olayla ilgili çalışmaya başladı. Polis, Yılmaz Kaya'nın yakın çevresiyle görüşüp, olay yerinde de incelemelerde bulundu. Cinayeti, Kaya'nın tanıdığı, lokantaya ve eve rahatlıkla girebilen kişi ya da kişiler tarafından işlendiğini kanaatine varan polis, lokantanın olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Güvenlik kamera görüntülerinde Yılmaz Kaya'nın ortağı olan ağabeyi Ayhan Kaya'nın oğlu Tahsin Kaya'nın iş yeri içerisinde bulunan kız kardeşi Ümmü Can Kaya'yı (22) başıyla işaret yapıp dışarı çıktığını belirledi. Dışa çıktıktan sonra üst katta oturan amcasının evinin kapısına yöneldiği ve burada kameranın acısından çıktığını, 26 dakika sonra aynı istikametten geri geldiği ve içeri girdinde de kız kardeşine yine başıyla işaret yaptığını saptadı. Yine görüntülerde Tahsin Kaya, dışarı çıktığında ise Ümmü Can'ın o sırada lokantada bulunan amcasının birlikte yaşadığı Natalia Chalauri, adeta adım adım takip edip, sohbet ettiğini fark etti. Polis, bu olayın yaklaşık 2.5 saat boyunca sürmesi nedeniyle Ümmü Can'ın, Chalauri'yi. üst kattaki eve çıkmaması için oyalamış olabileceği üzerinde durdu.

Polisin araştırmasının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Kaya'nın ağabeyi Ayhan Kaya, yengesi Keziban Kaya (50),yeğenleri Tahsin Kaya, Ümmü Can Kaya ile 6 aylık hamile olan Leyla M.'yi (26) 12 Mart'ta gözaltına alarak sorgulamak üzere Konya'ya getirdi.

Tahsin Kaya, emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kaya, verdiği ifadesinde, olay yerine annesiyle birlikte gittiğini, annesinin arabada beklediğini, kız kardeşi Ümmü Can'ın ise amcasının birlikte yaşadığı kadını yukarıya çıkmaması için lokantada oyaladığını söylediği öğrenildi. Tahsin Kaya, ifadesinde "Amcamın piyasaya yaklaşık 1 milyon lira borcu vardı. Bize ortaklıktan ayrılmak istediğini söyledi. 'Bana 500 bin lira verin, borcu da siz üstlenin' dedi. Biz buna karşı çıktık. Ayrıca daha önce bir kez evlendi ve 2 çocuğu oldu. Onun çocuklarına biz bakıyorduk. Natalia ile de evlenmek istediğini söyledi. Bu konular nedeniyle amcama hınç güttüm. Birde arkamdan küfür ettiğini duydum. Evin anahtarını daha önceden temin etmiştim. Elime eldiven giydim. Eve girmeden önce merdiven boşluğunda bulunan saksıdan toprak aldım. Odaya girdiğimde amcam yüzüstü uyuyordu. Amcamın sırtına oturup boğmaya çalıştım. Aramızda boğuşma oldu. Amcam bu sırada yere düşüp başını vurdu. Amcam biraz sersemlemişti. Bu sefer yastıkla boğmaya çalıştım. En sonunda da aldığım toprağı ıslatıp çamur hale getirerek ağzına ve burnuna doldurdum. Boğulduğunu anlayınca aşağıya indim" dedi.



ATLETİYLE ÇAMURU TEMİZLEYE ÇALIŞMIŞ



Olaydan sonra amcasının mezarını sık sık ziyaret ettiğini de belirten Tahsin Kaya, Amcam öldükten sonra atletini çıkartıp, ağzındaki çamurları silmeye çalıştım. Daha sonra çamurlu atleti pantolonumun içerisine sokup çöpe attım. Birçok gece bu olay nedeniyle uyuyamadım. Amcamın mezarını sık sık ziyarete gittim. Olay zamanı eşim 1 aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım. dediği öğrenildi. Tahsin Kaya'nın öldürdüğü amcasının ağzındaki çamuru sildiği ancak ağzını açamayınca ağız içinde kalan çamuru silemediği öğrenildi. Kaya'nın 20 gün öncede ikinci kez baba olduğu öğrenildi.



TOPRAK YİYİYOR YALANI



Yaşanan olayın ardından Kaya ailesinin, Yılmaz Kaya'nın ağzından çıkan çamurla ilgili olarak çevresine Kaya'nın akciğer rahatsızlığı olduğu, birlikte yaşadığı Natalia'nın kendisine yurtdışından toprak getirdiğini bu nedenle de Yılmaz Kaya'nın toprak yediğini o nedenle de ağzında çamur bulunduğu yalanını söylediği öğrenildi.



Natalia Chalauri'nin ise Kaya ailesinin gözaltına alınmasının ardından psikolojik bunalıma girdiği, bu konuda psikiyatrik destek aldığı belirtildi. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonda Ilgın adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Tahsin Kaya çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



