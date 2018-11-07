SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ortaokul ve liselerde sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi ilk raporu hazırlandı

Sağlık Bakanlığı’nın tüm ortaokul ve liselerde başlattığı “Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi”ne dair ilk sonuçlar Türkiye genelinde raporlaştırıldı. E-okul sistemine entegre edilen karne uygulamasındaki veriler, 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 20.2’sinin fazla kilolu, yüzde 13’ünün şişman; kız öğrencilerin ise yüzde 19’unun fazla kilolu, yüzde 7.8’inin şişman olduğunu ortaya koydu. 15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16.5’i fazla kilolu, yüzde 6.8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 13.5’i fazla kilolu, kız öğrencilerin yüzde 4.3’ü şişman bulundu

07.11.2018 - 12:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı’nın tüm ortaokul ve liselerde başlattığı “Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi”ne dair ilk sonuçlar Türkiye genelinde raporlaştırıldı. E-okul sistemine entegre edilen karne uygulamasındaki veriler, 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 20.2’sinin fazla kilolu, yüzde 13’ünün şişman; kız öğrencilerin ise yüzde 19’unun fazla kilolu, yüzde 7.8’inin şişman olduğunu ortaya koydu. 15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16.5’i fazla kilolu, yüzde 6.8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 13.5’i fazla kilolu, kız öğrencilerin yüzde 4.3’ü şişman bulundu.

Karne uygulaması “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023” kapsamında; toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program ile yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı fiziksel aktivite kapasiteleri ölçülüyor. Gelişmiş ülkelerde de uygulanan bu çalışmanın, orta ve uzun vadede öğrencilerinin gelişimlerinin izlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması için faydalı olduğu değerlendiriliyor.

KARNE BİLGİLERİNE YALNIZCA ÖĞRENCİNİN AİLESİ ERİŞEBİLİYOR

Beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerinin gözetimiyle yürütülen uygulamada, mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendiriliyor. Referans değerlere göre yorumlanan sonuçlar ışığında fiziksel aktivitenin artırılması için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor.

Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi, ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders notunu etkilemiyor. Çocuklara ait bu bilgiler tamamen gizli tutuluyor ve yalnızca her çocuğun kendi ailesine E-okul veri tabanından erişim sağlanıyor.

MEKİK, ŞINAV, ESNEKLİK SONUÇLARI

Mekik testi sonucuna göre; 10-14 yaş erkek ve kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları yeterli. Yine 15-18 yaş erkek öğrenciler ile 15 yaş kız öğrencilerin ortalamaları yeterli iken, 16-18 yaş kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları referans değerden düşük.

Şınav testi sonucuna göre; 10-13 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli. 14 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalaması referans değere yakın.

10-11 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli. 12-14 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere yakın.

15 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere yakın.

17-18 yaş erkek öğrencilerin tüm yaş gruplarında şınav testi ortalamaları yeterli. 15-18 yaş kız öğrencilerin ise şınav testi ortalamaları referans değerin altında.

Otur-uzan esneklik testlerine göre 10-14 yaş kız öğrencilerin ortalamaları referans değerin altında.

15-18 yaş erkek öğrencilerin otur-uzan esneklik ortalamaları yeterli iken aynı yaş grubu kız öğrencilerin ortalamaları referansın altında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X