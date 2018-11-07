Sağlık Bakanlığı’nın tüm ortaokul ve liselerde başlattığı “Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi”ne dair ilk sonuçlar Türkiye genelinde raporlaştırıldı. E-okul sistemine entegre edilen karne uygulamasındaki veriler, 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 20.2’sinin fazla kilolu, yüzde 13’ünün şişman; kız öğrencilerin ise yüzde 19’unun fazla kilolu, yüzde 7.8’inin şişman olduğunu ortaya koydu. 15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16.5’i fazla kilolu, yüzde 6.8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 13.5’i fazla kilolu, kız öğrencilerin yüzde 4.3’ü şişman bulundu.

Karne uygulaması “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023” kapsamında; toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program ile yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı fiziksel aktivite kapasiteleri ölçülüyor. Gelişmiş ülkelerde de uygulanan bu çalışmanın, orta ve uzun vadede öğrencilerinin gelişimlerinin izlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması için faydalı olduğu değerlendiriliyor.

KARNE BİLGİLERİNE YALNIZCA ÖĞRENCİNİN AİLESİ ERİŞEBİLİYOR

Beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerinin gözetimiyle yürütülen uygulamada, mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendiriliyor. Referans değerlere göre yorumlanan sonuçlar ışığında fiziksel aktivitenin artırılması için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor.

Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi, ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders notunu etkilemiyor. Çocuklara ait bu bilgiler tamamen gizli tutuluyor ve yalnızca her çocuğun kendi ailesine E-okul veri tabanından erişim sağlanıyor.

MEKİK, ŞINAV, ESNEKLİK SONUÇLARI

Mekik testi sonucuna göre; 10-14 yaş erkek ve kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları yeterli. Yine 15-18 yaş erkek öğrenciler ile 15 yaş kız öğrencilerin ortalamaları yeterli iken, 16-18 yaş kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları referans değerden düşük.

Şınav testi sonucuna göre; 10-13 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli. 14 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalaması referans değere yakın.

10-11 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli. 12-14 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere yakın.

15 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere yakın.

17-18 yaş erkek öğrencilerin tüm yaş gruplarında şınav testi ortalamaları yeterli. 15-18 yaş kız öğrencilerin ise şınav testi ortalamaları referans değerin altında.

Otur-uzan esneklik testlerine göre 10-14 yaş kız öğrencilerin ortalamaları referans değerin altında.

15-18 yaş erkek öğrencilerin otur-uzan esneklik ortalamaları yeterli iken aynı yaş grubu kız öğrencilerin ortalamaları referansın altında.

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