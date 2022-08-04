2022-2023 KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yeni eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor..

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 4-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.



Üç aylık bir yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelinmesiyle beraber okullarının ne zaman açılacağı ve ders zilinin ne zaman çalacağı merak konusu oldu. Peki, öğrencilerin ders başı yapacağı tarih belli oldu mu? İşte haberimizin ayrıntıları...

2022-2023 KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor..

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

4-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.