Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte oruç oruç ibadeti için de heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman vatandaşlar Ramazan ayında İslam'ın şartlarından biri olan oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte orucun başlayacağı tarih...

ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür. İlk sahur 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece tutulacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahura kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahurda bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”