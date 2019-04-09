İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Ağız sağlığının en önemli aşaması olan diş fırçalamak orucu bozar mı? Merak edilen bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı aydınlattı.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.