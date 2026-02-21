Osasuna - Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 25. haftada konuk olduğu Osasuna'ya 90+2'de yediği golle 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Osasuna güçlü rakibi karşısında Budimir ve Raul Garcia'nın golleriyle zafere uzanırken, ligde 8 maç sonra kaybeden eflatun-beyazlıların tek golü Vinicius Junior'dan geldi.
İspanya La Liga'da Real Madrid, Osasuna deplasmanında yıkıldı... Eflatun-beyazlılar, 25. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup oldu.
Osasuna'ya üç puanı getiren golleri 38'de penaltıdan Budimir le 90+2'de Raul Garcia kaydetti.
Başkent ekibinin tek golü 73. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.
BARCELONA KAZANIRSA LİDER OLACAK!
Ligde 8 maç sonra mağlup olan lider Real Madrid bu sonuçla 60 puanda kaldı. 58 puanla ikinci sırada yer alan Barcelona, Levante'yi mağlup etmesi halinde liderlik koltuğunu Real Madrid'den devralacak.
9. sıradaki Osasuna ise puanını 33'e çıkardı.
Real Madrid'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 82 dakika sahada kaldı.