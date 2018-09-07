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Oscar Ödülleri'nde Türk sinemasının 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalındaki ilk adayı 1963'te 'Susuz Yaz' oldu.

Zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı Türk sinemasının aday gösteremediği Oscar'da bugüne kadar hiçbir filmimiz ilk 5'e giremedi. Hal böyle olunca da bugüne kadar hiçbir sinemacı o meşhur kırmızı halıdan yürüyüp de o meşhur salona giremedi. Hiçbir Türk sinemacı o meşhur ödülü eline alıp o meşhur teşekkür konuşmalarından birini yapamadı.

Adayları ve kazananları belirleyen yaklaşık 6 bin Akademi üyesini hiçbir filmimizle etkileyemedik.

Peki Türkiye'de Türk sinemasının Oscar adayı filmlere ilgi ne ölçüde oldu?

İzleyici sayısı verileri kaydilmediği için 1996'dan öncesi filmlerin kaç kişi tarafından izlendiğini bilmiyoruz.

Bu haberde 1996'dan sonra Türk sinemasının Oscar adayı filmlerin Türkiye'de kaç kişi tarafından izlendiğini, kaç lira hasılat elde ettiklerin okuyacaksınız.