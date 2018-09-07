İzleyici, Oscar adayı filmlerimize ne kadar ilgi gösterdi?
07.09.2018 - 07:29 | Güncelleme:
Mehmet Çalışkan, Oscar'a aday olan Türk filmlerinin kaç kişi tarafından izlendiğini, kaç lira hasılat elde ettiğini derledi
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Akademi Ödülleri... Yaygın adıyla Oscar... Her sinemacının rüyası, hayali ve hedefi Oscar... Ödülü kazanmasında payı olanlara, aileye ve Akademi üyelerine teşekkürlerin sıralandığı, o esnada da genellikle mutluluktan ağlandığı konuşmanın yapıldığı Oscar... Sonra da büyük bir gururla 34 santim boyunda, 3,85 kilo ağırlığındaki 24 ayar altınla kaplı heykelciğin havaya kaldırıldığı Oscar... Ve kazananların ücretlerini katladığı Oscar...
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Oscar Ödülleri'nde Türk sinemasının 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalındaki ilk adayı 1963'te 'Susuz Yaz' oldu. Zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı Türk sinemasının aday gösteremediği Oscar'da bugüne kadar hiçbir filmimiz ilk 5'e giremedi. Hal böyle olunca da bugüne kadar hiçbir sinemacı o meşhur kırmızı halıdan yürüyüp de o meşhur salona giremedi. Hiçbir Türk sinemacı o meşhur ödülü eline alıp o meşhur teşekkür konuşmalarından birini yapamadı. Adayları ve kazananları belirleyen yaklaşık 6 bin Akademi üyesini hiçbir filmimizle etkileyemedik. Peki Türkiye'de Türk sinemasının Oscar adayı filmlere ilgi ne ölçüde oldu? İzleyici sayısı verileri kaydilmediği için 1996'dan öncesi filmlerin kaç kişi tarafından izlendiğini bilmiyoruz. Bu haberde 1996'dan sonra Türk sinemasının Oscar adayı filmlerin Türkiye'de kaç kişi tarafından izlendiğini, kaç lira hasılat elde ettiklerin okuyacaksınız.
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EŞKIYA (1996) İzleyici Sayısı: 2.571.133 Hasılat: 7 milyon 785 bin 793 TL
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Hikâyesi 35 yıl sonra hapisten çıkan 'Baran'ın yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenmesi üzerine kurulu 'Eşkıya'yı Yavuz Turgul yönetirken başrolleri Şener Şen, Uğur Yücel ve Yeşim Salkım paylaştı.
Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan filmi Tomris Giritlioğlu yönetti. . Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Zefer Algöz, Güven Kıraç, Kamuran Usluer, Uğur Polat, Nurseli İdiz, Derya Alabora ve Yavuz Bingöl ile kadrosu tam bir yıldızlar topluluğu olan 'Salkım Hanımın Taneleri', 4'ü Antalya Film Festivali'nde olmak üzere yurt içinde 13 ödül kazandı.
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KAÇ PARA KAÇ (2000) İzleyici Sayısı: 15.200 Hasılat: 27 bin 231 TL
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Küçük ve namuslu bir hayatın büyük bir parayla nasıl mahvolabileceğini ve nasıl büyük bir trajediye dönüşebileceğini anlatan 'Kaç Para Kaç'ı Reha Erdem yönetti. Hikâyesi gerilim üzerine kurulu filmde boşrolleri Taner Birsel, Bennu Yıldırımlar, Zuhal Gencer ve Bülent Emin Yarar paylaştı.
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BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK (2001) İzleyici Sayısı: 139.450 Hasılat: 675 bin 452 TL
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Şükran Güngör'ün vefatından önce rol aldığı son sinema filmi olan 'Büyük Adam Küçük Aşk'ı Handan İpekçi yönetti. 75 yaşındaki yargıç emeklisi 'Rıfat Bey' ile yakınlarını bir polis operasyonunda kaybeden küçük Kürt kızı 'Hejar'ın önce birbirlerinin dillerini, ardından da birbirlerini sevmeyi öğrenmelerini hikâye edinen filmde Güngör'e çocuk oyuncu Dilan Erçetin eşlik etti.
Ümit Ünal'ın yönettiği '9' Türkiye'de 12 ödül kazansa da en az izlenen Oscar adayı filmi oldu. Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan ve Cezmi Baskın başrolde yer aldı.
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UZAK (2003) İzleyici Sayısı: 63.845 Hasılat: 259 bin 198 TL
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Nuri Bilge Ceylan, Oscar adaylığı konusunda ilk deneyimini 'Uzak' ile yaşadı. Ceylan'ın kariyerinin dördüncü filmi olan 'Uzak', bir anlamda ünlü yönetmenin adının geniş kitlelerce duyulduğu yapım oldu.
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GÖNÜL YARASI (2005) İzleyici Sayısı: 898.000 Hasılat: 5 milyon 606 bin 215 TL
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Şener Şen'in rol aldığı bir film ikinci kez Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Öğrencilerinin uğruna eşinden ve çocuklarından bile vazgeçen, emekli olduktan sonra taksi şoförlüğü yapan 'Nazım'ın, pavyonda çalışan 'Dünya'ya ve küçük kızına sahip çıkması zemini üzerine kurulu 'Gönül Yarası'nın senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul.
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DONDURMAM GAYMAK (2006) İzleyici Sayısı: 636.823 Hasılat: 4 milyon 591 bin 559 TL
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Türk sinemasının en özel filmlerinden biri olan 'Dondurmam Gaymak'ın bu özelliğinin nedeni kadrosu ve finansörleri. Turan Özdemir'in dışında profesyonel oyuncu bulunmayan kadroda filmin yönetmeni Yüksel Aksu'nun hemşerileri olan Muğlalılar başrolde yer aldı. Mehmet Ali Alabora'nın aylarca oyunculuk dersi verdiği vatandaşlar, eğitimlerinin sonunda kamera karşısına geçti. Küçük bir dordurmacının büyük dondurma şirketlerine karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmi, konusuna uygun olarak bakkaldan, kasaba kadar birçok Muğlalı küçük esnaf finanse etti.
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TAKVA (2007) İzleyici Sayısı: 349.530 Hasılat: 2 milyon 490 bin 836 TL
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Fatih Akın'ın yapımcısı olduğu, Önder Çakar'ın senaryosunu yazdığı ve Özer Kızıltan'ın yönettiği 'Takva'da başrolleri Erkan Can ile Güven Kıraç paylaştı.
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ÜÇ MAYMUN (2008) İzleyici Sayısı: 127.668 Hasılat: 1 milyon 173 bin 753 TL
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Türk sinemasının Oscar adaylığı konusunda en başarılı film... Oscar'da ilk 9'a kalarak en büyük başarıyı elde etti. Eğer, bir sonraki elemeyi de geçip ilk 5'e kalsaydı Oscar Töreni'nin düzenlendiği Dolby Tiyatrosu'na giren ilk Türk Nuri Bilge Ceylan olacaktı. Nuri Bilge Ceylan'ın önceki filmlerine göre dramatik yapısı daha güçlü bir film olarak karşımıza çıkardığı 'Üç Maymun'da başrolleri Yavuz Bingöl, Hatice Aslan ve Ahmet Rıfat Şungar paylaştı.
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GÜNEŞİ GÖRDÜM (2009) İzleyici Sayısı: 2.566.435 Hasılat: 19 milyon 581 bin 629 TL
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Mahsun Kırmızıgül'ün kariyerinin ikinci yönetmenliğini sergilediği 'Güneşi Gördüm'de kameranın karşısına kendisiyle birlikte Murat Ünalmış, Demet Evgar, Hande Subaşı, Ali Sürmeli ve Altan Erkekli geçti. Kırmızıgül, zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri köylerinden ayrılmak zorunda kalan Altun Ailesi'nin yaşadıklarını oldukça dramatik sahnelerle anlattı.
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BAL (2010) İzleyici Sayısı: 31.910 Hasılat: 293 bin 343 TL
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Semih Kaplanoğlu'nun 'Yusuf Üçlemesi'nin ilk filmi olan 'Bal'ın başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile çocuk oyuncu Bora Altaş paylaştı. Film, Berlin Film Festivali'nde ve Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülü kazandı.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA (2011) İzleyici Sayısı: 161.181 Hasılat: 1 milyon 599 bin 541 TL
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Başrolde Yılmaz Erdoğan, Muhammed Uzuner, Taner Birsel ve Fırat Tanış. Nuri Bilge Ceylan, 'Bir Zamanlar Anadolu'da'da kentsel kaygılarını bir kenara bırakıp, tekrar taşranın sıkıntılı dünyasına bu kez bir cinayet gerilimiyle döndü.
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ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER (2012) İzleyici Sayısı: 16.860 Hasılat: 141 bin 252 TL
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16 yaşındaki kızlarının hamile olduğunu öğrenen bir çiftin töre ile evlat sevgisi arasında kalmasının hikâye edinen 'Ateşin Düştüğü Yer'de başrolleri Hakan Karahan ile Elifcan Ongurlar paylaştı.
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KELEBEĞİN RÜYASI (2013) İzleyici Sayısı: 2.167.456 Hasılat: 20 milyon 898 bin 864 TL
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Yılmaz Erdoğan'ın baş yapıtı... Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Kelebeğin Rüyası', beyazperdeye iki genç yazar Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayatından kesitleri taşıdı. Erdoğan, filmde ünlü yazar Behçet Necatigil'i canlandırdı.
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KIŞ UYKUSU (2014) İzleyici Sayısı: 304.782 Hasılat: 3 milyon 577 bin 811 TL
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2014'te Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında Altın Palmiye kazanan 'Kış Uykusu'nun ilk 5'e gireceğine garanti gözüyle bakıldı. Ne var ki beklenen olmadı. Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filmi olan 'Kış Uykusu'nda başrolleri Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Serhat Kılıç paylaştı.
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SİVAS (2015) İzleyici Sayısı: 21.298 Hasılat: 213 bin 829 TL
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Kaan Müjdeci’nin 'Sivas'ı dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yaptı. Venedik'ten 'Jüri Özel Ödülü ' ile dönen filmde başrollerde Doğan İzci ile Okan Avcı yer aldı.
Mustafa Kara'nın yönettiği 'Kalandar Soğuğu', Tokyo Film Festivali'nden 'En İyi Film' ödülü kazandı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu ' dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal da alan filmde başrolleri Haydar Şişman ile Nuray Yeşilaraz paylaştı.
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AYLA (2017) İzleyici Sayısı: 5.588.780 Hasılat: 66 milyon 49 bin 69 TL
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Ve Türkiye'nin Oscar adayı filmler arasında en çok izleneni. Can Ulkay'ın yönettiği filmde başrolleri İsmail Hacıoğlu ile Kim Seol paylaştı. 'Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu, filmi izlemedikleri için Akademi üyelerine dava açtı.
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