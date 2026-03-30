OSD: AB ile entegrasyonu daha ileriye taşıyacağız

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 51’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Cengiz Eroldu beşinci döneminde yeniden Başkan olarak seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Güven Özyurt, Lionel Jaillet, Murat Bülbül ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın katıldığı Genel Kurul’da konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin son yıllarda yapılan kapasite artışlarıyla beraber 2.2 milyonu OSD üyelerinden olmak üzere toplam 2.5 milyonluk üretim kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

"2025'TE EN YÜKSEK İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTIK"

Eroldu, "2025 yılını geçen seneye göre yüzde 4’lük artışla 1.4 milyon adet seviyesinde üretim yaparak kapattık. Yatırımlarımıza 2025 yılında da devam ettik ve üyelerimiz 1.2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ki Türkiye’de son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. 2025 yılında ihracatımız da 1 milyon adedin üzerinde oldu. 2025 yılında 41.5 milyar dolarla en yüksek ihracat değerine ulaştık. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 18’ini otomotiv sanayii gerçekleştiriyor ve bu da önemli bir başarı” dedi.

"BİZ ÜRETMESEK, AVRUPA BİNECEK OTOBÜS BULAMAZ"

2025 yılının en çok ihracat yapılan hafif ticari araç senesi olduğunu da değinen Eroldu, "435 bin hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirdik. Bir diğer başarımız da otobüs ve midibüste 12 bin 655 toplam adetlik ihracatımız oldu ki bizim için bir diğer gurur kaynağı Türkiye otobüste Avrupa’nın en çok üretim yapan ülkesi" diye konuştu.

Türkiye'nin AB'nin en büyük 6'ıncı otomobil üreticisi olduğunu kaydeden Eroldu, "Hafif ticaride ise Avrupa'da 1’inciyiz. Yeni yaptığımız yatırımlarla da bu birincilikteki pozisyonumuzu daha da önümüzdeki yıllarda güçlendireceğiz. Otomobil, hafif ticari araç toplamında ise AB’de 5’inci imalatçı durumundayız. Otobüste de Türkiye Avrupa’nın lider ülkesi. Bugün Türkiye’de otobüs üretimi olmasa Avrupa’da binecek otobüs bulmak herhalde zor olacak. Hafif ticari araçlarda dünyada 9’uncu durumdayız. Toplam hafif araç üretiminde dünyada 13’üncü, otobüs üretiminde de dördüncülüğümüz var" bilgilerini paylaştı.

İç pazarda yerlilik oranının düşüşüne de değinen OSD Başkanı Eroldu, "Payımız bu sene istediğimiz seviyede olmadı. Toplam yüzde 29’luk bir payla bu seneyi kapattık. Yatırımlarımız devam ediyor, yeni yatırımlar da yapmaya devam edeceğiz ve bununla da yerli oran payımızın önümüzdeki yıllarda daha da arttığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SANAYİYİ İLERİYE TAŞIMAMIZ LAZIM"

2025 ile şiddetini artıran bir değişen dünya düzeni oluştuğunu vurgulayan Cengiz Eroldu, şöyle devam etti:

“Dünyada belirsizliğin ve korumacılığın arttığı bir dönemdeyiz. Eskiden çok fazla globalleşme konuşurken artık globalleşmeden yerele geçişin yaşandığı bir dönemdeyiz ve Çin kaynaklı da ciddi bir rekabet baskısıyla karşı karşıyayız. Bu değişen dünya düzeninde, rekabetçilikte sorunlarımız var. Bunun için de verimli bir plan çıkartmamız lazım. Dolayısıyla bizim verimlilik odağında rekabetçiliği geliştirecek şekilde otomotiv sanayini ileriye doğru taşımamız lazım. Dünya gelişiyor, biz de buna ayak uyduracağız."