Osman Aşkın Bak'tan Dursun Özbek'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:20
Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında seçime tek aday olarak girdi ve yeniden başkan seçildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Sarı Kırmızılılar'da 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, yayımladığı mesajda, “Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek’i tebrik ediyorum. Dursun Özbek’e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
