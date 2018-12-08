Önce Avrupa şampiyonu ardından da Dünya ikincisi olarak adını spor tarihine yazdıran Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, Bağcılar Belediyesi “Spor Söyleşileri” programına konuk oldu. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen ve moderatörlüğünü TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın yaptığı etkinlikte aralarında Altın Kızlar’ın da bulunduğu engelli sporcular Çakmak’ı dinlemeye geldi.

“Hayatımda 3 anı unutamıyorum. Biri mayına bastığım, ikincisi Avrupa şampiyonu olduğumuz sırada attığım golü, üçüncüsü ise Dünya ikincisi olmamıza neden olan kaçırdığım penaltıyı” diyen Çakmak, Güneydoğu Gazisi oluşundan sporcu kişiliğine kadar değişik konularda açıklamalarda bulundu.



“BAYRAĞIMIZI SEKİZİNCİ SIRAYA KOYDULAR”

Çakmak, Dünya ikincisi oldukları Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde yaşadığı bir anıyı da davetlilerle paylaşarak şunları söyledi:

“Dünya ikincisi olduktan sonra takım kaptanlarını bir salona çağırdılar. Salonda bütün ülkelerin bayrağı asılıydı. İkinci sırada olması gereken bayrağımızı sekizinci sıraya koydular. Ben de sekizinci sıradayım. Çok sinirlendim. ‘Ben Türk Milleti’nin desteğini almışım. Gelene gidene 4 atmışım. Ben ülkemi çok iyi temsil etmişim. Sen beni nasıl 8. sıraya koyuyorsun?’ deyip kızdım. Tercüman aracılığıyla sandalyeyi boşaltın dedim. Benim yerim sekizinci sıra değil. Keşke dil öğrenmiş olsaydım. Keşke İngilizcem iyi olsaydı. Keşke dememek için çok çalışmak lazım.”

Çakmak, bir sporseverin “Siz bu kadar başarılıyken Türk milli takımı neden başarısız?” sorusuna “Onlar da bizim gibi ay-yıldızlı forma için ter döküyorlar. Küçümsemiyorum. Onlar da sorumluluğunu bilecek ve keşke dememek için çok çalışacak. Yediğine, konuştuğu cümleye dikkat edecek. Başarılı olmak için önce takım olmak gerekir. Başarının sırrı bu. Kimsenin açığını aramayacağız, açık kapatacağız. Ben pozisyon hatası yaptıysam yedek kulübesinde oturan arkadaşım, ‘Osman abi hata yaptı bir daha ki maça ben oynarım' demiyor. 'Hatayı nasıl kapatırız ‘diyor. Ben penaltıyı kaçırdığımda soyunma odasında bütün arkadaşlarım ağlıyordu. Onlar benim üzüntüme ağlıyorlardı” şeklinde cevap verdi.

Engelliler Sarayı’nı ve burada verilen hizmetleri çok beğenen Osman Çakmak, “Böylesine bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Engelli kardeşlerimize verdiği emeklerinden dolayı Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık ona Lokman Abi diyeceğim” dedi.

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