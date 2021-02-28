'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çekimleri 1 Mart'ta başlayacak olan 'Osman Sekiz' filminde Ali Atay'ın yerine Tim Seyfi ile anlaşıldı. Ezel Akay'ın yöneteceği filmin başrol oyuncusu ise Begüm Birgören. Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu filmde oyuncu değişikliğine gidilmesinin nedeni pandemi nedeniyle ertelenmesi. Bazı oyuncuların diğer işleri 'Osman Sekiz' ile çakışınca kadroda oyuncu değişikliğine gidildi.

Tim Seyfi, Jason Statham, Hugh Grant ve Josh Harnett'in rol aldığı 'Five Eyes'daki çekimlerini tamamladı.