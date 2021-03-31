'Garip bir atmosferi var' 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Rock Films adına Ömer Kaya'nın yaptığı, yapım tasarımını İlban Ertem'in üstlendiği, senaryosunu ise Kemal Uçar'ın yazdığı 'Osman Sekiz' filminin çekimleri devam ediyor. Kadıköy'de eski bir konağı plato olarak kullanan film ekibi çekimlerine devam ediyor. Atıl durumda olan konak uzun bir tadilat sürecinin ardından film çekimleri için uygun hale getirildi.

Filmin yönetmeni Ezel Akay yaptığı açıklamada "Film başka bir zamanda geçiyor. Çok ilginç bir atmosferi var. Kullanma kılavuzu yazarı, agorafobi hastası bir adam dededen kalma harap bir konakta beş canavar ile birlikte yaşıyor. Canavarlardan sıkılmış başka bir yere taşınmaya karar veriyor. Fantastik eğlenceli ve romantik bir film. Filmin kendine has garip bir atmosferi var. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından salgın nedeniyle filmi hızla çekmeye karar verdik. Aşılama çalışmalarının ardından sinemaseverlerin ekim, kasım gibi sinemalara gidebileceğini düşünüyorum. Yapımcımız Ömer Kaya bu dönemde büyük bir riske girdi. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Filmin hem senaryosunu yazan hem de oyuncu kadrosunda yer alan Kemal Uçar, aynı zamanda 'Turan Tınlı' karakterini canlandırıyor. Uçar, filmle ilgili görüşlerini "Büyülü ve fantastik bir dünyanın içindeyiz. Ciddi sayıda bir insanın izleyeceği bir film olacak. Türkiye'de türünün ilk örneği olacak. Umarım türünün iyi bir başlangıcı olur. Bu ülkede en büyük sorunumuz ‘onlar yapıyor biz yapamıyoruz' diyoruz. Bu filmden sonra biz bunu yapabiliyor muşuz diyeceğimize eminim. Bu tür filmleri çekecek olan insanlar için bir başlangıç olacak. Bizden olmayan bir evrende, bizden bir hikâye izliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Tür olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden ünlü oyuncu Begüm Birgören ise şunları söyledi; "Tür olarak ülkemizde ilk olacak bir filmin içinde olmak heyecan verici. Ben Nazlı karakterini canlandırıyorum. Osman yalnız başına konakta yaşayan ve agorafobi hastalığı olan bir adam. Evden taşınmaya karar veriyor ve 'Nazlı' ile tanışıyor."