Osmancık - Samsun kaç kilometre? Osmancık - Samsun arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Osmancık-Samsun rotası, her gün binlerce aracın kat ettiği, Türkiye'nin en işlek ve en önemli ulaşım koridorlarından birinin kritik bir parçasıdır. Bu yolculuk, bir yanda Kızılırmak'ın ortadan ikiye ayırdığı, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve kalesiyle bir geçit şehri kimliği taşıyan Osmancık'ı; diğer yanda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı, modern Türkiye'nin kaderinin yazılmaya başlandığı, sanayi ve ticaret merkezi Samsun'u birleştirir. Bu yazıda, bu kısa ama son derece anlamlı yolculuğu, en hızlı karayolu güzergahı, ulaşım alternatifleri ve yol boyunca sizi bekleyen coğrafi değişimlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz.

OSMANCIK - SAMSUN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Çorum'un en büyük ve en stratejik ilçelerinden biri olan Osmancık ile Karadeniz'in başkenti olarak anılan Samsun il merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça net ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. En çok kullanılan ve en hızlı rota olan Merzifon-Havza güzergahı üzerinden, Osmancık - Samsun kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 170 kilometredir.

Bu orta uzunluktaki mesafe, Türkiye'nin en yüksek standartlı devlet yollarından olan D100/E80 ve D795 üzerinden kat edilir. Yolun tamamının bölünmüş (çift şeritli) ve yüksek kaliteli asfalta sahip olması, bu mesafenin çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde kat edilmesine imkan tanır. Dolayısıyla, Osmancık - Samsun kaç km planlaması yaparken, 165-175 km bandında, konforlu bir yolculuğa hazırlıklı olabilirsiniz. OSMANCIK - SAMSUN ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat edecekler için Osmancık - Samsun arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan basit ve son derece akıcı güzergahın detaylarını da içerir. Bu rota, Türkiye'nin doğu-batı ana arteri ile kuzey-güney ana arterinin kesiştiği bir güzergahı kullanır. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Osmancık'tan Merzifon'a: Osmancık'tan doğu yönünde, İstanbul-Amasya-Erzurum yolu olarak bilinen D100/E80 karayoluna çıkılır. Bu yol üzerinden yaklaşık 60 kilometre ilerlenerek Amasya'nın Merzifon ilçesine ulaşılır.

Merzifon'dan Havza'ya (Kuzeye Dönüş): Merzifon kavşağı, bu yolculuğun kilit noktasıdır. D100 karayolundan ayrılarak, kuzey yönünde Samsun'a giden D795 karayoluna girilir. Bu yolda yaklaşık 25-30 kilometre ilerlenerek Samsun'un Havza ilçesine varılır.

Havza'dan Samsun'a (Karadeniz'e İniş): Havza, artık Karadeniz'e doğru inişin başladığı yerdir. D795 karayolu, Kavak ilçesinden geçerek, Canik Dağları'nın eteklerinden Karadeniz sahiline doğru süzülür ve yaklaşık 80 kilometrelik bir sürüşün ardından Samsun şehir merkezine ulaşır. OSMANCIK - SAMSUN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Osmancık - Samsun ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, yolun yüksek standartlı olması nedeniyle karayolu için oldukça kısadır. Özel Araçla: Yaklaşık 170 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak, özel araçla ortalama 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir.

Otobüsle: Bu güzergah, Türkiye'nin en yoğun otobüs hatlarından biridir. İstanbul ve Ankara'dan yola çıkarak Karadeniz'e (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) giden yüzlerce otobüs firmasının tamamı, Osmancık ve Merzifon'dan geçtikten sonra Samsun'a uğrar. Bu nedenle, Osmancık Otogarı'ndan günün neredeyse her saati Samsun'a giden bir otobüs bulmak mümkündür. Otobüs yolculuğu, mola süreleri ve terminaldeki bekleme süreleri de dahil edildiğinde ortalama 3 saat sürmektedir. Trenle ve Uçakla (Uygulanamaz): Osmancık'ta bir tren istasyonu veya havalimanı bulunmamaktadır. Samsun'da demiryolu hattı (Sivas'a kadar) ve havalimanı (Çarşamba) bulunsa da, bu iki yakın mesafe arasında bu ulaşım modları pratik ve geçerli değildir. Ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır. GEÇİT ŞEHRİ OSMANCIK VE LİMAN ŞEHRİ SAMSUN Bu yolculuk, sadece iki şehri değil, iki farklı stratejik kimliği birbirine bağlar. Osmancık'ın Kimliği: Çorum'un bir ilçesi olmasına rağmen, coğrafi konumuyla bir şehirden farksızdır. Efsanevi D100 (tarihi İpek Yolu) karayolunun ve Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tam üzerinden geçer. Kızılırmak'ın iki yakasını birleştiren 15. yüzyıldan kalma Koyunbaba Köprüsü ve nehrin kenarındaki sarp kayalıklara oyulmuş Osmancık Kalesi (Kandiber Kalesi), şehrin bir "geçit" ve "kale" şehri olduğunu kanıtlar. Ancak günümüzdeki asıl ünü, nehrin suladığı verimli ovalarda yetişen ve adıyla anılan Osmancık pirincidir.