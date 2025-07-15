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        Haberler Gündem Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'de saat 23.32'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 00:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:48
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        Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye merkezde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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