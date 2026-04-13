Osmaniye'de işe giderken kaza yapan genç kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'de yakıt tankeri ile Halime Aki'nin kullandığı otomobil çarpıştı, araç tarlaya yuvarlandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Aki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aki'nin nüfus müdürlüğünde memur olduğu ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi
Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:46
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç kadın hayatını kaybetti.
TANKERLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; Kadirli Osmaniye Karayolu Anberinarkı köyü girişinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile karşı yönden gelen Halime Aki yönetimindeki otomobil çarpıştı.
TARLAYA YUVARLANDI
Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya yuvarlandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Araçta sıkışan Halime Aki itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halime Aki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ
Halime Aki'nin Toprakkale ilçe nüfus müdürlüğünde memur olduğu ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
