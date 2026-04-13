Osmaniye'de işe giderken kaza yapan genç kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç kadın hayatını kaybetti.

TANKERLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre kaza; Kadirli Osmaniye Karayolu Anberinarkı köyü girişinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile karşı yönden gelen Halime Aki yönetimindeki otomobil çarpıştı.

TARLAYA YUVARLANDI

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya yuvarlandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Araçta sıkışan Halime Aki itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halime Aki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Halime Aki'nin Toprakkale ilçe nüfus müdürlüğünde memur olduğu ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.