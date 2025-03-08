Osmaniye'de "Kadınlar Günü"nde bisiklet turu

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi'nde bulunan gönüllüler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

Gönüllülerin süsledikleri bisikletleriyle katıldıkları Osmaniye Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte konuşan Osmaniye Gençlik Merkezi Gönüllüsü Semanur Aycun, "8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Osmaniye Millet bahçesinde Osmaniye Gençlik Merkezi olarak Türk kadınının önemini vurgulamak adına bizde bisiklet turu etkinliğinde buradayız" dedi.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar da şöyle konuştu:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyadaki kadınlar ve ülkemizdeki kadınlar, kız çocuklarımız bizim için çok önemli. Çünkü biz şu medeniyetin insanlarıyız ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır.’ Onun için dünyada çalışan ve çalışmayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Dünya Kadınlar Günü'nde gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlikteki amacımız bugünün farkındalığını tüm dünyaya, tüm insanlara göstermek ve hep beraber barış içinde, huzur içinde yaşayan ve adil, eşit bir şekilde yaşayan insanların oluşmasını sağlamak."