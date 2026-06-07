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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Oswaldo Vizcarrondo: Genel olarak dengeli bir maçtı

        Oswaldo Vizcarrondo: Genel olarak dengeli bir maçtı

        Miami'de oynanan özel maçta Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Venezuela'nın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo, dengeli bir maç olduğunu ancak maçı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        "Genel olarak dengeli bir maçtı"

        Venezuela'nın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo, Türkiye'ye 2-1 yenildikleri hazırlık karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "DENGELİ BİR MAÇTI"

        Vizcarrondo, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık. Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

        Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren Vizcarrondo, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi.

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